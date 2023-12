وفاة الممثل المسرحي مايك نوسباوم قبل 6 أيام من عيد ميلاده المئة

رحل الممثل المسرحي الأمريكي مايك نوسباوم أثناء وجوده في منزله بشيكاغو، عن عمر يناهز الـ99 عامًا، قبل 6 أيام من احتفاله بعيد مولده الـ100، حسبما أعلنته ابنته كارين لصحيفة «شيكاغو صن تايمز».

وعمل الممثل الراحل على مسارح شيكاغو المختلفة لأكثر من نصف قرن، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من رابطة مسارح شيكاغو في عام 2019، ولكن لم تقتصر ميرته المهنية على المسرح فقط بل قدم عدد من الأدوار على الشاشة الكبيرة، دور ناشر الكتب بوب دريمر في فيلم «Fatal Attraction» إنتاج 1987، وتتسع القائمة لتشمل مجموعة واسعة من الأفلام منها «Field of Dreams» و«Men in Black».

مسيرة الممثل المسرحي مايك نوسباوم

بدأت مسيرة نوسباوم التمثيلية في المسرح المجتمعي في الخمسينيات من القرن الماضي، في الستينيات، كان نشطًا في مجتمع مسرحي محترف متطور في شيكاغو، إذ التقى بالكاتب ديفيد ماميت، وقدما معا العديد من الأعمال المسرحية في برادوي، وبدأ في تقديم أعمال من إخراجه منها «Where Have You Gone, Jimmy Stewart» للكاتب آرت شاي عام 2002، وواصل نوسباوم خلال التسعينيات من عمرها، وظل يعمل في مشاريع مسرحية حتى وفاته.