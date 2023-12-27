عماد الدين حسين: مصر والأردن لديهما رؤية متطابقة تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن القمة المصرية الأردنية أو اللقاءات المصرية الأردنية عمومًا، هي لقاءات في غاية الأهمية، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك لأنهما أكثر دولتين متأثرتين ومرتبطتين بالقضية الفلسطينية منذ بدء هذه القضية وحتى اللحظة.

التنسيق المصري الأردني

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن التنسيق المصري الأردني ربما يكون علامة على التنسيق العربي العربي الحقيقي، ووجهات نظر البلدين شبه متقاربة للغاية، إن لم تكن متطابقة، حيث يعاني البلدان من المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

محاولات إسرائيلية

وكشف «عماد الدين» أن هناك محاولات إسرائيلية لما يسمى الوطن البديل والذي كان يقصد به نقل أهل سكان الضفة الغربية إلى الأردن بالأساس، وأهل سكان غزة إلى مصر في شبه جزيرة سيناء، غرضها التهجير القسري للفلسطينيين، مفيدًا بأن هذه الدعاوى قديمة، وظنوا أنها انتهت، وإسرائيل تريد السلام، لكن من الواضح أن هذا المخطط ما زال في أذهانهم.