الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الخليجية طيبة ووطيدة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الخليجية علاقات وطيدة، ولا يمكن المساس بها، مستشهدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص، أمس، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز».

تصريحات الرئيس تقطع الطريق على مثيري الفتن

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقطع الطريق على من يحاولون الإساءة للعلاقات العربية العربية، والمصرية العربية، موضحًا أنّ بعض المواطنين العرب، وحتى بعض المسئولين، لا يستطيعون إدارة خلافات عادية وطبيعية، مشيرا إلى أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر وتصوير أن هناك خلافا بين مصر والسعودية.

الرئيس يشيد دائما بالعلاقات بين البلدين

وتابع، أن الرئيس قطع الطريق على هذا الأمر تماما، وهو دائما ما يشيد بما قدمته الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية إلى مصر في أوقات مهمة، وبخاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو، إذ يتحدث منذ سنوات طويلة عن ضرورة وجود لغة حوار مهذبة حتى مع الدول وقادة الدول الذين كانوا مختلفين مع مصر، وتكرر هذا الأمر كثيرا.