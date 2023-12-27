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حملة موسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

الحملات تستهدف تطعيم 239 ألف طفل بالمحافظة

كتب:

عمرو الورواري
03:52 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالإسماعيلية

حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالإسماعيلية

واصلت فرق التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، حملاتها اليوميّة لتطعيم أبناء المحافظة والمغتربين.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملات تستهدف تطعيم 239 ألف طفل، لافتًا إلى أن الهدف منها الوصول إلى القرى الحدودية البعيدة عن المدينة والمراكز، منوهًا بأن الحملات من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وبيّن «حطب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فرق طبيّة متاحة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، حتى الثامنة مساءً، وكذلك الفرق المتحركة من «منزل إلى منزل» من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

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