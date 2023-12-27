حملة موسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

واصلت فرق التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، حملاتها اليوميّة لتطعيم أبناء المحافظة والمغتربين.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملات تستهدف تطعيم 239 ألف طفل، لافتًا إلى أن الهدف منها الوصول إلى القرى الحدودية البعيدة عن المدينة والمراكز، منوهًا بأن الحملات من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وبيّن «حطب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فرق طبيّة متاحة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، حتى الثامنة مساءً، وكذلك الفرق المتحركة من «منزل إلى منزل» من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.