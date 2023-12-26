ضبط 2250 كيلو سكر وزيت محظور تداولها بالأسواق في الإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة للتموين في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون من ضبط كمية كبيرة من السكر والزيت المدعم المحظور تداولهم في الأسواق ضمن الحملات اليومية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن الحملة أسفرت عن ضبط سلع تموينية مختلفة بأحد المخازن بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وقد تنوعت السلع التموينية ما بين 1250 كيلو من الزيت التمويني و1050 كيلو من السكر المدعم.

كما ضبطت الحملة 250 كيلو من المكرونة المدعمة و300 عبوة شاي تمويني وشيكارة دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله في الأسواق خارج منظومة الدعم، الي جانب ضبط ما يقرب من 500 زجاجة مياه غازية وعصائر مجهولة المصدر وذلك بأحدي المخازن بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

بشارة: تكثيف الحملات بشكل يومي

وقال اللواء شريف بشارة إنه طالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وشكل بشارة لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق.

واستهدفت اللجنة المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.