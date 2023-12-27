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فيلم «سنة أولى خطف» يحقق مليون و12 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال 4 أسابيع

كتب:

ضحى محمد
03:09 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
سنة أولى خطف

سنة أولى خطف

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق مليون و12 ألف جنيه خلال 4 أسابيع فقط، وهي مدة طرحه في دور العرض.

قصة فيلم سنة أولى خطف

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، ما  يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.