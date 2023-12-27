سمسم شهاب تريند «فيس بوك» بعد حلقته مع عمرو الليثي على «الحياة»

تصدر المطرب سمسم شهاب، البحث على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فور ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

سمسم شهاب يتحدث عن نشأته

وخلال الحلقة، تحدث سمسم شهاب عن نشأته والظروف الصعبة التي عاشها وعمله بالعديد من المهن ومنها النجار والحداد.

كما تحدث عن أنه من جيل محمد فؤاد وإيهاب توفيق، واضطر إلى الغناء الشعبي حتى يستطيع العيش.

سمسم شهاب يبكي على الهواء

كما أجهش بالبكاء عندما تحدث عن زوجته وإصابتها بالسرطان، مشيرا إلى أنها رفيقة حياته وتحملت الصعاب معه، وأيضا تحدث عن عشقه لحفيده موضحا أنه أقرب الناس إلى قلبه.