لماذا تراجع مؤشر الدولار عالميًا لأدنى مستوى في 4 شهور؟

كشفت تصريحات باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، عن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بصورة أعلى من التوقعات، وعلى خلفية ذلك تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.83%، ليستقر عند أدنى مستوى له في 4 أشهر، ليسجل هبوطاً في 6 أسابيع تداول من أصل 8 أسابيع.

تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 4 شهور

وذكر تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك، أن مع تراجع الدولار، ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 1.09% و0.16% على التوالي، حيث حقق اليورو مكاسب خلال أغلب جلسات التداول، وذلك بعدما أكد مجموعة من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه من السابق لأوانه البدء في الحديث عن خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع الجنيه الإسترليني

وارتفع الجنيه الإسترليني على خلفية تراجع الدولار، علمًا بأن مكاسب العملة قد تقلصت نتيجة انخفاض التضخم بشكل حاد في المملكة المتحدة. وختامًا، انخفض الين الياباني بنسبة 0.18%، بعد فشل بنك اليابان في تقديم أي معلومات حول موعد تغيير سياسة الفائدة السلبية خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام.