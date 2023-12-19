تراجع مؤشر الدولار عالميا بعد تثبيت أسعار الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»

تراجع مؤشر الدولار عالميا في تعاملات اليوم، حيث وصل إلى 102.5 نقطة، وحاول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيف توقعات خفض أسعار الفائدة لمواجهة عمليات التضخم غير المسبوقة، وفق ما نشره موقع تريندينج إيكونومي.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

وشهد الأسبوع الماضي، إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالث على التوالي، ليكون نطاق معدل الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عاما، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، في توقعاتهم المنشورة عقب الاجتماع، إلى خفض الفائدة 4 مرات أخرى في عام 2025، و3 مرات في عام 2026 لينخفض سعر الفائدة إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يحافظان على أسعار الفائدة

وفي أوروبا، حافظ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة وتعهدا بإبقائها عند مستويات مرتفعة لمعالجة التضخم، وينتظر التجار الآن بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية للحصول على مزيد من الأفكار حول ديناميكيات ضغوط الأسعار.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر

وفى مصر سجل متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023، 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، وداخل بنك مصر سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.