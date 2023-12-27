«تنظيم وإدارة أسوان» تعقد ورشا تدريبية للعاملين بالمكتبة العامة

شهدت قاعة التدريب في مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، فعاليات الورشة التدريبية التي تستضيف الكوارد المتميزة من العاملين في مكتبة أسوان العامة، لمدة 5 أيام، استعدادًا لافتتاح المكتبة، وتهدف إلى تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم.

وقالت سهير مكي، مدير مديرية التنظيم والإدارة، في بيان اليوم، إنّ هذه الورش التدريبية تهدف إلى رفع مستوى الجوانب الإدارية والتقنية، وتطوير الموارد البشرية للعاملين، وتحسين بيئة العمل الإدارية بالشكل المطلوب.

ورش لتعلم لغة الإشارة

وأكدت أنّ المحاضرات المقدمة للعاملين بمكتبة مصر العامة، التي تُفتتح قريبًا، تشمل شرحًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، وتقديم محاضرات من قبل محمد عبد الله، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية حول العديد من القضايا.

وأشارت إلى تنظيم ورش عمل لتعلم لغة الإشارة، بإشراف مدربين معتمد في هذا المجال، بهدف تعزيز تواصل العاملين مع ذوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين في الدورة التدريبية، ببروتوكولات إدارة الأزمات ومراسمها، لتأهيلهم بشكل شامل.

تأهيل كوادر العاملين بالجهاز الإداري

تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير القدرات والمهارات في الجهاز الإداري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافقًا مع الاستراتيجية الوطنية 2020/2030، بينما وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتعزيز دور التطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر القيادية في الجهاز الإداري بالمحافظة.