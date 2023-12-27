نائب محافظ القاهرة: لدينا مشروع لتنفيذ 7 محاور طرق جديدة بالمرج

أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن هناك مشروعا لتنفيذ 7 محاور طرق جديدة بمنطقة المرج منها محور مؤسسة الزكاة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد السيد الحسيني، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بحي المرج بالقاهرة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نائبي المرج أحمد علي ومحمد رضا البنا، وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من قيادات المحافظة.

الانتهاء من الإجراءات التي تعوق الإسراع في تنفيذ أول مستشفى عام بالمرج

وفيما يخص تأكيد النائبين أحمد علي ومحمد رضا البنا، أهمية الانتهاء من الإجراءات التي تعوق الإسراع في تنفيذ أول مستشفى عام بالمرج بأرض قصر الأميرة نعمة، وجّه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بتخصيص الأرض لصالح الجهة المعنية، وتسليمها لهم لسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى.

وبالنسبة للطلب الخاص بضرورة استكمال أعمال ردم مصرف البركة بنطاق حي المرج بمساحة 3 كيلومترات بدءا من قطاع الأمن المركزي ومساكن مؤسسة الزكاة وحتى نقطة شرطة القلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، وتمهيده كمحور مروري، إذ أصبح بؤرة تلوث تهدد حياة المواطنين، وانتهت اللجنة البرلمانية إلى استكمال مناقشته لا سيما وسط طلب نائبي المرج سحب الملف من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي نظرا لعدم الانتهاء من المشروع رغم الوعود المستمرة.

وفي هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن الإبقاء علي هذا الوضع يُمثل خللا، والأصوب إسناد المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

موافاة اللجنة بالجداول الزمنية للمشروعات

وشدد «درويش» على أهمية موافاة اللجنة بالجداول الزمنية للمشروعات التي تنفذها في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعن طلب النائب محمد رضا البنا، بأهمية تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج، أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن وزارة النقل تعمل على مشروع تطوير محطة المرج الجديدة، ومن المتوقع أن ينتهي في 30 يونيو 2024، وهناك مجموعة مواقف للأقاليم سيتم نقلها إلى مسطرد.