إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات أعلى كوبري مؤسسة الزكاة بالمرج

شهد كوبري مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج اصطدام 3 سيارات أعلى الكوبري، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا وتم نقلهم للمستشفى للعلاج، وتم رفع حطام الحادث وجار تسيير الحركة المرورية.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بوقوع حادث تصادم لعدد من السيارات أعلى كوبري مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، ووقوع عددٍ من الصابين، وبالانتقال تبين اصطدام 3 سيارات أعلى الكوبري، وأسفر الحادث عن وقوع 11 مصابا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة من حطام السيارات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

شاحنة تصطدم بـ7 سيارات ملاكي أعلى كوبري 26 يوليو

وفي سياق آخر شهد محور 26 يوليو في ساعة متأخرة من مساء أمس في اتجاه ميدان لبنان وقوع حادث تصادم شاحنة بـ7 سيارات ملاكي، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 8 سيارات، وبالانتقال تبين اصطدام شاحنة بـ7 سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأوناش الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارات تحت تصرف جهات التحقيق.