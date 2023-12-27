محافظ أسوان يفتتح فعاليات ورشة العمل التنسيقية لحصر خدمات ذوي الهمم

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل التنسيقية لمراجعة وحصر الخدمات المقدمة لذوي الهمم في العديد من المجالات، من ضمنها التحول الرقمي، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإعاقة.

وتأتي هذه الورشة، في سياق الجهود المستمرة لتحسين رعاية ذوي الهمم، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الفئة المتميزة من المجتمع، وتوحيد الجهود بين الجهات التنفيذية والمجتمعية، وتجميع الأفكار والمقترحات المتعلقة بخدمة ذوي الهمم.

إنجازات أسوان في التحول الرقمي

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أشار في بيان، إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المحافظة في مجال التحول الرقمي، وبناءً على ذلك، كلف بإعداد كُتيّب يستعرض خدمات المحافظة لذوي الهمم، وذلك بهدف تعميم هذه الخدمات على مستوى الجمهورية.

تطبيق إلكتروني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الاستثمار الأمثل في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، بالتزامن مع إنشاء تطبيق يقدم خدمات مخصصة لصالح ذوي الهمم، وسيتم التفاعل بسرعة مع أي مشكلة تواجههم وتقديم الحلول الجذرية لها.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة تعمل أيضًا على تسهيل حصول طلاب ذوي الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد، من خلال التعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة.