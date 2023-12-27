توزيع أجهزة «لاب توب» على الطلبة ذوي الهمم في جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية بمقر الجامعة ضمن برنامج «حاضنات الفائقين» لتوزيع أجهزة «لاب توب» على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية.

تقديم أوجه الدعم للطلاب

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالشراكة الفعالة والإيجابية بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب ذوي الهمم، مقدما الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ بالطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تسخير كافة إمكاناتها لدعم طلابها من ذوي الهمم لتحقيق الاتاحة والدمج لهم، ودعم ورعاية الموهوبين منهم وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة الريادي في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».

وأوضح الدكتور محمد حسين أن حرص الجامعة على دعم أبنائها من ذوى الهمم، يأتي في إطار دورها ومسئوليتها المجتمعية، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية غير المسبوق بذوي الهمم، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت مركزا خاصاً للطلاب من ذوى الهمم، وحصل فريق العمل بالمركز على دورات تدريبية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من البروتوكول الموقع بين جامعة طنطا وهيئة الايمديست، كما تم إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة لتقديم خدمات مختلفة، تشمل دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الهمم، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لكافة أنواع الإعاقات وأجهزة اللاب توب وتنظيم المعارض المختلفة.

أضاف الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعمل دائما على تمكين طلابها من ذوي الهمم وتوفير الفرص المتساوية لهم من أجل المشاركة الفعالة في المجتمع. وأضاف أيضاً أن الجامعة تحرص على توفير كافة أشكال الدعم لطلابها، بما في ذلك الأجهزة التعويضية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة «لاب توب» والكراسي المتحركة والسيارات لنقل ذوي الاعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعدهم على اكتساب المهارات وتطوير قدراتهم وتعزيز حقوقهم ودمجهم الشامل في المجتمع الجامعي.