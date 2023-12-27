توزيع 1271 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على ذوي الهمم بالفيوم (صور)

أعلنت جمعية الأورمان تسليم وتوزيع 1271 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وضمن خدمات الجمعية في المجال الطبي، لمساعدة ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرين، ورفع المعاناة عنهم ليتمكنوا من الحركة بشكل طبيعي، إلى جانب تحسين قدرتهم على العمل.

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفقًا لأبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

مشروع تنموي للارتقاء بذوي الهمم

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المُعاق من كافة نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية، إلى جانب رفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم المناطق الأكثر احتياجًا

وأشار شعبان إلى الدعم الكبير الذي تقدمه جمعية الأورمان والذي يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في محافظة الفيوم، وفي المناطق الأكثر احتياجًا وخصوصًا العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

توفير عدد كبير من الأجهزة والسماعات

وذكر أنّ جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة نحو 16 ألفًا و700 جهازًا تعويضيًا، بالإضافة إلى 6500 سماعة طبية .