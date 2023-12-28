8 معلومات عن «النصر للسيارات» بعد تطويرها.. مبيعات تصل لـ35 مليون جنيه

قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية تهتم الفترة الحالية بتطوير كل الشركات التابعة للوزارة، وذلك من أجل توطين الصناعة المحلية، ومن ضمن تلك الشركات التي تسعى الدولة إلى تطويرها شركة النصر للسيارات، التي شهدت منذ يومين البدء التجريبي لأول أتوبيس قامت بتصنيعه صديق للبيئة، كما تسعى شركة النصر أيضا إلى إنتاج المركبات الكهربائية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن شركة النصر للسيارات والتي جاءت كما يلي:

منتجات الشركة

- تأسست شركة النصر للسيارات عام 1957.

- يعتبر من أنشطة الشركة الرئيسية إنتاج وبيع سيارات الركوب بأنواعها وإنتاج الأجزاء المتنوعة الخاصة بالنقل والركوب.

- كما تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 100% من أسهم الشركة.

- وبالنسبة للمنتجات التي شركة النصر للسيارات بتصنيعها الأتوبيسات والعربات اللوري وسيارات فيات ونصر 1100 ونصر 125 ونصر 126.

مبيعات شركة النصر للسيارات

- كما أنتجت الشركة العديد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة.

- فيما اتفقت شركة النصر للسيارات مع إحدى الشركات الهندية، وذلك من أجل تصنيع 50 أتوبيسا و10 ميني باص، وذلك بمكون محلي 60%.

- وبالنسبة لمبيعات الشركة خلال العام الجاري، وصلت إلى 35 مليون جنيه.

- وتسعى الشركة أيضاً للتصدير إلى الخارج.