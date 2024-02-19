هل يمكن للأم استخراج جواز سفر للطفل؟.. هذه الشروط والرسوم

في بعض الأوقات يحتاج أولياء الأمور لاستخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم، وعند السفر أو زيارة بلاد خارج مصر، يتبادر إلى أذهان البعض تساؤل حول هل يمكن للأم استخراج جواز سفر للطفل؟ وهو ما أوضحته وزارة الداخلية، حيث حددت الأشخاص الذين يتاح لهم فعل ذلك من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات في كل وقت وظرف.

وفي السطور التالية، نجيب على تساؤل هل يمكن استخراج جواز سفر للطفل؟

هل يمكن للأم استخراج جواز سفر للطفل؟

يحق للفئات التالية استخراج جواز سفر للطفل وهم:

- الآباء.

- الأمهات يمكن أن ينوبوا عن أولادهم القصر.

الأخوة البالغون يمكن أن يستلموا جواز السفر نيابة عن إخوتهم القصر.

الجد والد الأب أو العم يمكن أن ينوب عن الأب وذلك في حالة سفره.

الوكلاء الرسميون من خلال توكيل رسمي أو توكيل قضائي أو توكيل خاص.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكترونيا

يمكن استخراج جواز السفر عن طريق الإنترنت من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

وعلى الراغبين في استخراج الجواز إحضار الأوراق التالية.

رقم بطاقة الرقم القومي.

صورة عن بطاقة الرقم القومي.

شهادة الميلاد لمن دون الـ15 عاما.

4 صور شخصية حجم 4×6 شرط أن تكون الخلفية بيضاء وواضحة.

مدة صلاحية جواز السفر المصري

جواز السفر صالحًا لمدة 7 سنوات من تاريخ إصداره.

يبلغ عدد الصفحات في جواز السفر 52 صحيفة.

أوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب وصورة منها شرط أن تكون البطاقة سارية.

شهادة الميلاد الأصلية للطفل وصورة عنها (مستند أساسي)

يجب توفير ثلاث صور شرط أن تكون الصور ملونة وذات خلفية بيضاء وأن يكون مقاس الصورة 4×6.

أصل من عقد زواج في حالة كان الوالدان مصريين أو أصل من عقد الزواج الأجنبي مع ترجمته إلى اللغة العربية وأن يكون تم التصديق عليه في السفارة المصرية أو القنصلية المصرية للعمل به في المصالح المختلفة.

أين يمكن استخراج جواز السفر في مصر؟

استخراج جواز السفر في مصر يكون عبر مصلحة الجوازات. وبالنسبة للمقيمين خارج جمهورية مصر فيمكنهم استخراجه عبر القنصليات والسفارات والمكاتب التمثيلية.

كم يستغرق استخراج جواز سفر؟

وتكون مدة استخراج جواز السفر تكون خمسة أيام.

رسوم استخراج جواز السفر للأطفال في مصر

تبلغ رسوم استخراج جواز السفر الجديد 505 جنيهات، بينما تبلغ قيم استخراج بدل فاقد 755 جنيها.

خطوات استخراج جواز السفر للأطفال

عند تسليم المستندات المطلوبة، يجب على الأب أو الأم أو أحد المنوبين التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة التابع له، وأن يقوم بالخطوات التالية:

سحب استمارة مجانية من الشباك المخصص

تعبئة الاستمارة من الوجه الأمامي و تدوين الاسم باللغة العربية أو اللغة الانجليزية.

كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود الطفل داخل مصر.

التمراجعة الأوراق للصق الصور.

دفع الرسوم والحصول على ايصال الاستلام.

يجب تعبئة إقرار بوجود طفل داخل مصر.

خدمات أخرى يقدمها موقع وزارة الداخلية

يقدم موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات من خلال خدمات الأحوال المدنية وهي عبارة عن:

بطاقة الرقم القومي

قيد عائلي مميكن

قيد فردي

وثيقة الزواج وثيقة الطلاق

قيد الوفاة

وثيقة الميلاد.

من خلال الرابط التالي.

كما يقدم الموقع خدمات المرور والتي تشمل ما يلي:

إصدار ملصق إليكتروني

تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة

بدل تالف رخصة المركبة

التأكد من صحة بيانات مركبة

بدل فاقد رخصة قيادة

بدل تالف رخصة قيادة

الاستعلام عن مخالفات سيارة.

وتتيح وزارة الداخلية تسجيل طلبات الهجرة والجنسية من خلال الرابط التالي.

ويتاح تقديم الخدمات لفئات خاصة مثل المجندين، ويمكنهم استخراج تصريح سفر، أو بدل تالف أو فاقد لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو شهاة خبرة، عن طريق الرابط التالي.