كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل.. «مش هتروح السجل المدني»

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم في حالة انتهاء مدة العمل بها، وكثيرا ما يرغب المواطنون في استخراجها بطريقة سهلة وبسيطة، تجنبا لزحام مصلحة الأحوال المدنية والسجلات المدنية، وحرصت وزارة الداخلية على توفير فرصة تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص به، تسهيلا على المواطنين استخراجها دون أن يكون هناك حاجة للتوجه للسجل المدني.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير خدمة الأونلاين للمواطنين حتى يستطيعوا استخراج جميع الخدمات التي يرغبون بها إلكترونيا من المنزل عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا، كالتالي:

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية الموجودة في أعلى منتصف الصفحة، ليقوم بعدها باختيار أيقونة الخدمات الرئيسية.

- وفي حالة إذا كان الراغب في تجديد البطاقة لديه حساب خاص به على موقع وزارة الداخلية يقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على الموقع.

- أما في حالة أنه لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الداخلية ينشئ حسابا جديدا، ثم يسجِّل الدخول إليه.

- ثم تظهر أمام المواطن العديد من الخدمات التي يمكن إجراؤها بين خدمات الأحوال المدنية المتاحة على الموقع، ليتم اختيار «بطاقة الرقم القومي».

- ويضغط المواطن على أيقونة «بدء الخدمة»، ثم يسجِّل جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.