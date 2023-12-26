«الصحفيين» تعلن رسوم استخراج جواز سفر من النقابة لأول مرة
كتب:
سهيلة هاني
03:11 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين
أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، استخراج جوازات السفر للصحفي عضو النقابة فقط، من خلال مندوب مصلحة الجوازات الذي يتواجد بمقر النقابة يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة الـ12:30 حتى الساعة 2 ظهرا.
استخراج جواز سفر
وحددت النقابة إجراءات استخراج جواز السفر للصحفي فقط من مقر النقابة، وذلك على النحو الآتي:
استخراج جواز السفر أول مرة
أصل شهادة الجيش ( للذكور )أصل بطاقة الرقم القومى.
أصل كارنيه النقابة.
3 صور خلفية بيضاء.
الرسوم 900 جنيه.
كما حددت نقابة الصحفيين إجراءات تجديد جواز السفر للصحفي النقابي وجاءت كالاتي:
أصل جواز السفر القديم.
أصل بطاقة الرقم القومي.
أصل كارنيه النقابة.
3 صور بيضاء.
الرسوم 900 جنيه.
إجراءات استخراج بدل فاقد
ولاستخراج بدل فاقد جواز السفر يتبع الصحفي الآتي:
محضر فقد للجواز.
أصل بطاقة الرقم القومي.
أصل شهادة الجيش (للذكور).
أصل كارنيه النقابة.
عدد (1) صورة خلفية بيضاء.
الرسوم 900 جنيه.