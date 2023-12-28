هل يوجد دعاء لنهاية السنة 2023؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يجيب

أيام قليلة ونودع العام الميلادي 2023، ونبدأ في استقبال العام الجديد 2024، وفي كل مناسبة سواء اجتماعية أو دينية يتساءل عدد من المتابعين حول ما إذا كان هناك دعاء مخصص لهذه المناسبة، ومنها مثلا نهاية العام 2023 أو بداية عام 2024، وفي كل الأحوال فإن الدعاء مستحب في كل وقت وحين، وقد ورد في آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريف ما يؤكد أن الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لربه، ويسأله من خير الدنيا والآخرة.

هل هناك دعاء لنهاية السنة 2023؟

وفيما يتعلق بموضوع ما إذا كان هناك دعاء نهاية العام، قال الشيخ خالد الجمل، خطيب بالأوقاف، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تخصيص دعاء بعينه لبداية السنة الميلادية الجديدة أو نهايتها هو تخصيص «ليس له وجود في ديننا الحنيف» بحسب تعبيره، مشددا على أننا «نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسوله وفعل الصحابة العدول سواء كان ذلك نصا أو بالقياس، وذلك بناء على قواعد فقهية ثابتة»، لافتا إلى أننا ندعو الله في كل وقت، سواء كان ذلك في أول العام أو في آخره.

الدعاء من أفضل العبادات

ويمكن للمسلم دعاء الله عز وجل في كل وقت، وليس فقط في بداية العام أو نهاية 2023، إذ يدعو كل منا بما يريد من خير الدنيا والآخرة ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:

- يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل أيامنا أيام خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.

- اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أن تجعل أيامنا جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

- اللهم اجعل العام عام عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.