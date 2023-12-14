اعرف موعد صرفه.. الموظفون يستعدون لاحتفالات نهاية العام بـ«مرتب ديسمبر»

يستعد الموظفون في مصر لاحتفالات نهاية العام، وستشهد البلاد العديد من الاحتفالات، خاصة مع اقتراب احتفال الأقباط بأعياد الميلاد وكذلك الاحتفال ببداية العام الميلادي الجديد 2024، ويأتي موعد صرف مرتب شهر ديسمبر، آخر شهور عام 2023، في هذا التوقيت ليمنح الموظفين فرصة لشراء مستلزمات الاحتفال وملابس الأعياد والهدايا لأبنائهم.

بدء صرف المرتبات من يوم 24 ديسمبر

ووفق جدول المرتبات الخاص بالعاملين في الدولة والجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها، فمن المقرر أن يحصل الموظفون على مرتب شهر ديسمبر بدءًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ليكون آخر مرتب في عام 2023.

استمرار صرف العلاوة الاستثنائية

واستمرارًا للدعم الذي تقدمه الدولة للموظفين، يتمّ استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل استثنائي منذ شهر أكتوبر الماضي، للعاملين في الوزارات والجهاز الإداري في الدولة، كما تمّ إقرار رفع الحد الأدنى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه للعاملين في الدولة في السابق.