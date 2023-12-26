هل يوجد دعاء مخصص للعام الجديد؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، إنّ الدعاء من أهم العبادات التي يجب علي كل مسلم أن يؤديها في كل وقت وفي أي حال، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في الحديث «الدعاء هو العبادة»، وهذا يبين لنا أهمية أن يتجه العبد بالدعاء لربه في كل وقت وفي كل حال.

وأضاف الخطيب بالأوقاف لـ«الوطن» أنّ الدعاء عبادة وخضوع لله بغض النظر عن احتياج العبد لشيء ما أو عدم احتياجه، فجميعنا عباد لله نرجو رضاه، وهذا ما أمر به القران بقوله تعالي: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » (60) سورة غافر.

وردا على ما يشاع بين الناس هذه الأيام حول وجود دعاء للعام الجديد، قال الداعية الإسلامي: «نحن نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسوله وفعل الصحابة العدول سواء كان ذلك نصا أو بالقياس، وذلك بناء على قواعد فقهية ثابتة»، موضحا أنّ ما ينشره بعض الناس مما يسمونه دعاء مناسبة كذا، وكذا، كما أُشيع عن وجود دعاء مخصص بعينه للعام الجديد هو تخصيص ليس له وجود في ديننا الحنيف.

وأشار الخطيب بالأوقاف إلى أنّنا مأمورون بأن ندعو الله في كل وقت، في أول العام وفي آخره، وفي أول الليل وآخره، في العمل وعلى الطريق وفي كل وقت، مؤكدا أنّ من ينشر تلك المقاطع عبر مواقع وتطبيقات التواصل سواء كان من عامة الناس ممن يعتذرون بجهلهم وعدم تخصصهم وحبهم للدين وحبهم لنشر تلك البوستات والمقاطع بحجة حبهم لله ولترقيق قلب الناس بأدعية طيبة، فأقول لهم جزاكم الله خيرا على مشاعركم الطيبة، لكن الدين لا يؤخذ هكذا، فلا نقول ولا ننشر على الناس أي شيء في العبادات وتخليها بزمان أو مكان أو حدث، بما لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع حديث رواه أبو هريرة وأبو قتادة وأسامة بن زيد «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ ما لم أَقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مقْعَدَهُ مِنَ النارِ» أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «نطلب من الله ونحن على مشارف العام الجديد أن يبارك لنا في عامنا الجديد وأن يحفظ بلادنا وأن ينعم علينا وعلى جميع أهلنا وأحبابنا وجيراننا وإخوتنا من غير المسلمين وعلى بلدنا بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام اللهم آمين».