حصاد دراما 2023.. مسلسلات 15 حلقة تنوعت بين الكوميديا والأكشن

من المميز هذا العام في دراما رمضان، اتجاه الشركة المتحدة لإنتاج أعمال الـ15 حلقة، وظهر ذلك من خلال عرض 7 مسلسلات تنوعت حلقاتها ما بين الـ10 و 15 حلقة فقط، وقد أشاد النقاد بتلك الظاهرة، وسعي عدد من المنتجين إلى إنتاج تلك النوعية من الأعمال الدرامية، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز تلك الأعمال التي حققت صدى ونجاحا كبيرا أثناء عرضها.

1- مسلسل «تحت الوصاية»

ناقشت الفنانة منى زكي من خلال مسلسل تحت الوصاية قضايا تخص المرأة تحديدا فيما يخص الميراث وحضانة الأولاد بعد وفاة الزوج، والعمل من بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

2- مسلسل «الصفارة»

خلال 15 حلقة فقط، استطاع أن يتلون الفنان أحمد أمين بين عدد من الشخضيات خلال مسلسل «الصفارة»، والذي شارك في بطولته كل من طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.

3- مسلسل «مذكرات زوج»

قرر الفنان طارق لطفي كسر المألوف والخروج عن النمط المعتاد في دراما رمضان، ونافس من خلال مسلسل «مذكرات زوج» في شهر رمضان الماضي من خلال 15 حلقة فقط، وشارك البطولة كل من عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

4- مسلسل «جت سليمة»

نافست الفنانة دنيا سمير غانم من خلال مسلسل جت سليمة، والعمل يشارك من خلاله كل من محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

5- مسلسل «علاقة مشروعة»

دويتو ثنائي جمع بين ياسر جلال ومي عمر من خلال مسلسل «علاقة مشروعة»، والعمل شارك خلاله عدد من المذيعين منهم داليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

6- مسلسل «كشف مستعجل»

مسلسل «كشف مستعجل» بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

7- مسلسل «حرب»

عرض في شهر رمضان الماضي مسلسل حرب المكون من 10 حلقات فقط، وهو من بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي .