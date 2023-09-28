بطل مسلسل «تحت الوصاية» يشارك في «كابيتانو مصر» بمقلب فني

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، مفاجأة خاصة للشباب الموهوبين المشاركين في معسكر البرنامج، الفنان عمر شريف طفل مسلسل «تحت الوصاية».

معسكر كابيتانو مصر

وحرص منظمو «كابيتانو مصر»، على استضافة جدات اللاعبين المشاركين في البرنامج من الموهوبين الذين تم اختيارهم من خلال الاختبارات التي طافت محافظات الجمهورية.

وشهد معسكر كابيتانو مصر، أجواء من الفرحة والسعادة بين اللاعبين فرحة باستقبال جداتهم، بينما كان أحد الموهوبين هو عمر الذي فشلت جدته في الحضور، إلا أنه وفي مشهد مؤثر قامت جدة أحد اللاعبين باحتضانه وترك حفيدها تعاطفًا معه.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية»

لكن المفاجأة أن هذا الطفل لم يكن أحد لاعبي كابيتانو مصر، لكنه عمر شريف أحد أبطال مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في رمضان 2023، وقام بهذا المشهد التمثيلي والذي جاء من ابتكاره.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الجديد من كابيتانو مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول لاكتشاف وتدريب المواهب الكروية المميزة.