محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط التفصيلي لمدينة القوصية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، خرائط المخطط التفصيلي لمدينة القوصية، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، والعمل به فورًا، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

المخططات التفصيلية

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لاستكمال باقي المخططات التفصيلة والاستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسؤولي ومهندسي الإدارة لسرعة ودقة تنفيذ الأعمال والانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل كل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع، بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

مركز إعلام أسيوط يعقد ندوة عن المشكلة السكانية

في سياق آخر، نظم مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع مركز ومدينة أسيوط ندوة بعنوان «تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على الفرد والدولة»، وذلك بمقر مركز ومدينة أسيوط وذلك بحضور محمد عبده بخيت، مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي عامر، مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط و المهندس حسنى درويش، رئيس مركز ومدينة اسيوط

واستهدفت الندوة التعريف بمخاطر المشكلة السكانية بما تمثله من ضغط كبير على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التعداد السكاني الذي زاد نحو 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطًا شديدًا على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.