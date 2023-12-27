جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في محافظة أسيوط

أعلنت إدارة التعليم الثانوي العام التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الأول، بعد اعتماده رسميًا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ومن المقرر أنّ تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، الاثنين 15 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

الاثنين 15 يناير: امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين، وامتحان الرياضيات للشعبة العلمية لمدة ساعتين ونصف، وفلسفة ومنطقة للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة لمدة 3 ساعات، وامتحان الفيزياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 23 يناير: امتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة، لمدة 3 ساعات، وامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.