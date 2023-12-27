جامعة طنطا توقع بروتوكولات مع 6 شركات لتوفير فرص عمل للخريجين

وقعت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، برتوكولات تعاون مع 6 شركات عاملة بالقطاع الصناعي وممثلين لسوق العمل المصري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية في مجالات التدريب وتوظيف الطلاب والخريجين.

توفير فرص عمل

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن توقيع برتوكولات تعاون مع 6 شركات عاملة بالقطاع الصناعي يهدف إلى توفير فرص عمل وأنشطة تدريبية وورش عمل متعلقة بالتأهيل المهاري، لتحسين فرص طلاب الجامعة للالتحاق بسوق العمل، إضافةً إلى إدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وتشجيع الابتكار والاختراع وريادة الأعمال، ونقل خلاصة التجارب المهنية لطلاب الجامعة ورفع درجة الوعي لديهم بمتطلبات سوق العمل.

افتتاح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال

في سياق آخر، افتتح رئيس جامعة طنطا والدكتور سامى الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية معرض الابتكارات الطلابية المدعومة ذاتيا من جامعة طنطا، المقام على هامش المؤتمر الدولي الأول بعنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة».

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية الجامعة الوطنية في تعزيز القدرات الانتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي هذا العام، موضحاً أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع وريادة الاعمال لطلاب الجامعات بالتكامل مع قطاع الصناعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، تماشيا خطة الدولة للتنمية المستدامة محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، أن الابتكارات شملت المعروضة 13 ابتكارا يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة بهدف تطبيق الافكار المبتكرة وتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية قابلة للتطبيق، تسهم فى تطوير ودعم الاقتصاد المحلي المصري.