فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توافر فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية بإحدى مطاعم الوجبات السريعة بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

نوعية الوظائف المطلوبة

وأوضحت المحافظة أنَّ الوظائف المطلوبة بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب هي «مدير مطعم- مساعد مدير- مشرف مطعم- عضو فريق- كول سنتر- مندوب توصيل»

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف

وحددت المحافظة الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- المؤهل: لايقل عن متوسط

- مرتبات مجزية

- السن: الحد الأقصي للسن 35 سنة

- تأمين اجتماعي وصحي.

- بدل انتقال وبدل وجبة وبونص شهري

- النوع: زكور فقط

- التجنيد: موقف واضح من التجنيد

كيفية تقديم الطلبات

وطالبت المحافظة الراغبين في التقديم للوظائف، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وعنوانه 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

طرق التواصل مع المتقدمين للوظائف

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».