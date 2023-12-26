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توفير فرص عمل لذوي الهمم بهدف تمكينهم في أسوان

كتب:

أحمد الأمير
04:52 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
توفير فرص عمل لذوي الهمم في أسوان

توفير فرص عمل لذوي الهمم في أسوان

أعلن فوزي صابر مدير عام مديرية العمل في أسوان، عن توفير فرص عمل للشباب المتميز من ذوي القدرات الخاصة في القطاع الخاص في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتسعى أجهزة الدولة إلى تمكين أبناء ذوي الهمم من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية والرياضية والترفيهية بصفتهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتحثهم الحكومة على إظهار قدراتهم ومساهمتهم في أعمال تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع.

اهتمام كبير توليه الحكومة المصرية والرئيس لدعم ذوي الهمم 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم ذوي الهمم بكافة قدراتهم ومواهبهم المتنوعة.

كما تأتي هذه الخطوة وفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

برامج تدريب وتأهيل 

من جانبه، أوضح ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن جمعية الأسرة المتألقة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تنظم برنامجين تحت عنوان «تواصلوا مسؤولية»، وذلك بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية. 

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