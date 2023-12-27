باحثة إيطالية: ثروة بـ500 مليار دولار وراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كشفت الكاتبة الصحفية الإيطالية أنجيلا لانو، المستشرقة والباحثة في شؤون الشرق الأوسط، التي شاركت خلال السنوات الأخيرة في قوافل «أسطول الحرية» لكسر الحصار على قطاع غزة، عن سبب آخر محتمل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

إسرائيل تريد إجراء تطهير عرقي لقطاع غزة

وأوضحت الباحثة الإيطالية، في حوار لها مع موقع «أريانا» الإيطالي المتخصص في نشر الأبحاث والدراسات، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إجراء تطهير عرقي للفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعى لإخلائه من السكان، وذلك لأسباب محددة، لافتةً أنه على بعد 20 ميلاً بحريًا من ساحل غزة، توجد احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط، تبلغ قيمتها حوالي 500 مليار دولار، والتي تعود ملكيتها للفلسطينيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة عليها.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تنتج النفط والغاز في عدة حقول في البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت منذ عام 2017 مصدراً للغاز الطبيعي، ولذلك تشن حرباً على قطاع غزة منذ سنوات، وتحوله إلى الفقر، وتستولي على موارده في انتهاك لكل القوانين الدولية.

إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية

وأكدت المستشرقة الإيطالية أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وأن هذا يؤكده ممثلو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ومختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وتوقعت الباحثة الإيطالية تغير النظام العالمي، الذي يتحرك نحو التعددية القطبية لمجموعة «بريكس»، وأن هذه الحرب الاستعمارية الإسرائيلية الأمريكية الأوروبية تعمل على تسريع هذه التحولات بالفعل، مشيرة إلى أنه في المستقبل القريب لن يكون الغرب العنصري سوى ذكرى رهيبة.