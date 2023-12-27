جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.. جردوا الفلسطينيين من ملابسهم وتبولوا عليهم

اعترف مصدر عسكري بجيش الاحتلال، باعتداء وحدة مكونة من خمس جنود على مدنيين فلسطينيين في أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أعلن تورط وحدة «سفر حميدبار» المؤلفة بشكل رئيسي من المستوطنين، في هجوم على فلسطينيين، موضحًا أن الجنود هاجموا 3 فلسطينيين في قرية وادي السك بالضفة الغربية وجردوهم من ملابسهم وضربوهم وتبولوا عليهم، وأطفأوا السجائر فيهم، وانتشرت صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالإضافة إلى الهجوم على الفلسطينيين، اتهم الجنود بحادث انقلاب سيارة في نوفمبر أثناء رحلة غير مصرح بها أصيب فيها ثلاثة جنود آخرين، لافتة إلى أن الجنود متهمون في عدد من الحوادث المتعلقة بالسلامة والقضايا الأخلاقية وانعدام الانضباط.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوحدة تتكون من مستوطنين من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تم تجنيدهم خصيصًا في جيش الاحتلال للعمل كمتعقبين، وتورط أعضاء الوحدة في سلسلة من حوادث العنف.