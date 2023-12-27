عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب غزة، بعد انقطاعها أمس الثلاثاء للمرة السابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط الفايبر الرئيسي المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

وواجهت الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.

وكانت سلطات الاحتلال قد قطعت الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة أمس للمرة السابعة، عن طريق فصل الخطوط الدولية.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.