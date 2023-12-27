تفاصيل اجتماع مجلس جامعة مطروح اليوم.. منح درجات ماجستير ودكتوراه

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الحادية والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2023، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

ترتيبات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وناقش رئيس جامعة مطروح مع أعضاء المجلس الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بمختلف كليات الجامعة، لافتاً أن كافة الكليات انتهت من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقًا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات.

إجراء امتحانات جامعة مطروح وفق الضوابط والمعايير

وأكد رئيس جامعة مطروح على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإدارى داخل مقرات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها.

زيادة الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة

واستعرض مجلس جامعة مطروح أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، وأشار المجلس إلي زيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة بقاعدة Scopus إلى 330 بحثًا علميًا، و257 بحثًا علميًا بقاعدة Web of Sciene، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي، وخلال انعقاد المجلس كرم رئيس جامعة مطروح القائمين على تنظيم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية السياحة والفنادق؛ تقديرًا لما بذلوه من جهد متميز خلال الإعداد والتنظيم للمجلس وخروجه بتلك الصورة المشرفة والتي أشاد بها الحضور، مشيرًا لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة مطروح في 29/7/2023.

منح درجات الدكتوراة والماجستير في جامعة مطروح

ووافق المجلس على منح طالبين بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالب بكلية التربية الرياضية درجة الماجستير في التربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على تعيين مدرس مساعد بكلية التربية.