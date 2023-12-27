رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قصة صحفي كندي سحره جمال مصر فعاش فيها 20 عاما.. «أعشق الملوخية والكشري»

كتب:

حسن سمير
04:26 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الصحفي الكندي

الصحفي الكندي

خصص برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، فقرة خاصة لرصد قصة صحفي كندي يعشق مصر ونيلها وشعبها.

يعيش في مصر منذ 20 عامًا

قال الصحفي الكندي، بيير براسيرد، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، إنه يعيش في مصر منذ 20 عامًا، وجاء إليها من دولة فلسطين، فقرر العمل في الصحافة.

وأضاف أنه بدأ في إنشاء معرضه المكون من لوحات فنية، وأنتيكات مصرية، منذ قدومه لمصر، واكتشف أنّ معظم المصريين يهتمون ببناء العلاقات الشخصية بعكس ما يحدث في أوروبا.

الناس هنا طيبين وبينهم أُلفة

وتابع الصحفي الكندي: «اكتشفت الناس هنا طيبين، وكلهم أُلفة، ومن الأكلة التي أعجبتني في مصر الملوخية، والكشري، وأكثر أكلة حبيتها هي الكشري، وأسرتي وأصدقائي في كندا كان عندهم شك إني أعود بعد أسبوع إلى حد ما، ولكن أبلغتهم بأني سأعيش في مصر، ولن أعود إلا بعد ما أكتفي بالزيارة التي امتدت إلى 20 عامًا».

 

اقرأ المزيد:

عماد الدين حسين: مصر والأردن لديهما رؤية متطابقة تجاه القضية الفلسطينية

بعد إعلان الفائزين بوحدات «سكن مصر» في المنصورة.. شروط استلام الشقق

ناجي الشهابي: مصر ثاني دولة تسجل بكثافة في مهرجان الشباب بموسكو

حزب أبناء مصر: حياة كريمة رحلة تحول تنموي نحو مستقبل أفضل
بقلم حسن سمير