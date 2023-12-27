قصة صحفي كندي سحره جمال مصر فعاش فيها 20 عاما.. «أعشق الملوخية والكشري»

خصص برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، فقرة خاصة لرصد قصة صحفي كندي يعشق مصر ونيلها وشعبها.

يعيش في مصر منذ 20 عامًا

قال الصحفي الكندي، بيير براسيرد، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، إنه يعيش في مصر منذ 20 عامًا، وجاء إليها من دولة فلسطين، فقرر العمل في الصحافة.

وأضاف أنه بدأ في إنشاء معرضه المكون من لوحات فنية، وأنتيكات مصرية، منذ قدومه لمصر، واكتشف أنّ معظم المصريين يهتمون ببناء العلاقات الشخصية بعكس ما يحدث في أوروبا.

الناس هنا طيبين وبينهم أُلفة

وتابع الصحفي الكندي: «اكتشفت الناس هنا طيبين، وكلهم أُلفة، ومن الأكلة التي أعجبتني في مصر الملوخية، والكشري، وأكثر أكلة حبيتها هي الكشري، وأسرتي وأصدقائي في كندا كان عندهم شك إني أعود بعد أسبوع إلى حد ما، ولكن أبلغتهم بأني سأعيش في مصر، ولن أعود إلا بعد ما أكتفي بالزيارة التي امتدت إلى 20 عامًا».