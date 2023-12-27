ناجي الشهابي: مصر ثاني دولة تسجل بكثافة في مهرجان الشباب بموسكو

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمي للشباب في موسكو، إن هناك 4500 شاب وفتاة من مصر شاركوا في المهرجان، فضلا عن 120 من النشء في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، وجرى اختيار من بينهم 120 شابا.

المهرجان العالمي للشباب بموسكو

وقال «الشهابى» في بيان له إن عدد المشاركين جعل من مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والثانية على مستوى العالم من حيث عدد الراغبين في المشاركة، ما يدل على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي واهتمام الشباب المصرى بدولة روسيا الاتحادية صاحبة المشروعات التنموية الكبيرة في الماضي والحاضر.

وأضاف أنّ مهرجان العالمي للشباب في روسيا سيعقد دورته الـ20 بمشاركة 20 ألف شاب نصفهم من روسيا، ويمثلون 187 دولة، وهو رقم قياسي من حيث عدد الدول المشاركة في تاريخ المهرجان منذ تأسيسه.

وأضاف: «تشهد هذه الدورة إقبالا عربيا كبيرا، إذ وصل عدد المشاركين من الدول العربية الي 6500 متقدم من الشباب العرب منهم 4500 من مصر وحدها، ما يعكس الاهتمام الكبير من الشباب المصرى للمشاركة في فعاليات المهرجان العالمي الشباب في روسيا».

حضور المقابلات

وحضر المقابلات اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات، ومن اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم كل من المهندس أحمد براني «عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» رئيسا للجنة، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية مقررا، وشريف جاد «رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية» أمينا عاماً، والدكتور ناجي الشهابي «رئيس حزب الجيل» عضوا.