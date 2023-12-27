بعد إعلان الفائزين بوحدات «سكن مصر» في المنصورة.. شروط استلام الشقق

فرحة كبيرة سيطرت على المواطنين في الصالة المغطاة بستاد المنصورة، بعد إعلان أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات السكنية في مشروع «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة، التي بلغ عدد المتقدمين لها 3741 مواطنًا على عدد 96 وحدة سكنية بالمشروع.

فرحة الفائزين بالقرعة العلنية لـ«سكن مصر»

تقول مروة عبد المجيد، إحدى الفائزات بالوحدة السكنية «سكن مصر»، لـ«الوطن»، إنّ المنصورة الجديدة مدينة جميلة جدًا، وبها كل المميزات التي يتمناها الساكن من هدوء ونظافة وإمكانيات وتكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى أنها مدينة متكاملة من جميع الجوانب.

وتابعت منى الهادي، إحدى الفائزات، أنها الوحدات تميزت بالجمال الأوروبي، وهناك زحام كبير على حجزها، وتستهدف كل الفئات.

إجراءات استلام الوحدة

وأكد المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين في مشروعي «جنة وسكن مصر»، يتوجه الفائز إلى جهاز المدينة حتى يستكمل إجراءات استلام الوحدة الخاصة به، ومعرفة مصاريف وديعة الصيانة ومجلس الأمناء، وأنظمة التقسيط التي تبدأ من 3 وحتى 5 و7 إلى 10 سنوات بالفائدة.

يذكر أنه جرى إعلان أسماء الفائزين في الوحدات السكنية المطروحة على المواطنين في مشروع جنة مصر، أمس الثلاثاء بالمنصورة الجديدة، من خلال القرعة العلنية التي تمت داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.