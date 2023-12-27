تكليفات مهمة من «التعليم» بشأن أسئلة وإجابات امتحانات نصف العام

أرسلت المديريات التعليمية، توجيهات للمدارس، بشأن امتحانات نصف عام لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي، مؤكدة ضرورة إعداد تقرير عن سير الامتحان باللجنة الموجود بها، إلى جانب إعداد تقرير عن نتائج الامتحانات في مجال تخصصه، واستخلاص الملاحظات للخروج بنتائج لمعالجة نواحي القصور، وتقديم سبل علاج هذا القصور.

عدم خروج أوراق الإجابة خارج أي مدرسة

وأكّدت المديريات التعليمية، في توجيهاتها للمدارس، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، الاستعدادات لامتحانات نصف العام، على التنبيه المشدد بعدم خروج أوراق الإجابة خارج أي مدرسة وإنما المعلمون هم من يتنقلون بين المدارس للتصحيح، وإلا تعرض مدير المدرسة للمساءلة القانونية، ويرجى الالتزام التام بذلك، كما لا يجب أن تجري عمليات التقدير، في أثناء سير الامتحانات.

ووجهت المديريات التعليمية، بأنّ أعمال تقدير الدرجات والرصد يومي، أعمال المراجعة النهائية، والرفع وفق القرار الوزاري بمحضر رسمي مع مراعاة الدقة، من قبل لجنة النظام والمراقبة.

مواعيد امتحانات النقل

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهي كالتالي:

- امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.

- امتحانات النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية، والرياضية، والصم، والمكفوفين) من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024.

- امتحانات الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية)، من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير، حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير، حتى الأحد 24 يناير 2024.

- امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق (2، 3 يناير).