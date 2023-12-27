موعد استلام التابلت 2024 في محافظة بني سويف.. «التعليم توضح»

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استلام المديرية أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024، وبدء توزيعها على الإدارات التعليمية، وموعد استلام التابلت 2024 في محافظة بني سويف بالنسبة للطلاب.

موعد استلام التابلت 2024 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المديرية استلمت 14 ألفا و785 جهاز تابلت وجاري توزيعها على الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن موعد استلام التابلت 2024 في محافظة بني سويف بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي يتم وفق عدد من الإجراءات المعينة.

بدء توزيع التابلت 2024 في محافظة بني سويف

وأكد وكيل تعليم بني سويف، على أن موعد استلام التابلت 2024 في محافظة بني سويف، سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حيث جرى بدء توزيع التابلت على الإدارات التعليمية تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب بعد سداد رسوم تأمين وقيمته 100جنيه، من خلال مكاتب البريد إلى جانب الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت وهي صورة شهادة ميلاد الطالب واصل إيصال تأمين التابلت، وصورتين منه وإقرار تسليم التابلت وصورة الرقم القومي لولي الأمر.

منظومة التعليم الجديدة

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن منظومة التابلت تعد نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 .

وطالب وكيل تعليم بني سويف، الطلاب باستثمار اهتمام الدولة بالتعليم والاستفادة من هذه التقنية والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمام الطلاب للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.