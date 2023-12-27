موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت عدة مديريات تربية وتعليم موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات عقب وصول أمر توريد التابلت الخاص بالمحافظة من مديرية التربية والتعليم، ليتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بكل إدارة تعليمية، عقب تسليم الأوراق المطلوبة من كل طالب لإدارة المدرسة وتسديد رسوم استلام التابلت بالبريد المقررة بـ105 جنيهات.

موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات

وتنشر «الوطن» موعد استلام التابلت 2024 بالمحافظات وفقا لمديريات التربية والتعليم المختلفة لطلاب الصف الأول الثانوي.

موعد استلام التابلت 2024 بكفر الشيخ

أعلن تعليم كفر الشيخ، موعد استلام التابلت 2024 في محافظة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي.

موعد استلام التابلت 2024 بالوادى الجديد

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد استلام التابلت2024 بالوادي الجديد سيتم خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

موعد استلام التابلت 2024 بالبحر الأحمر

صرح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بأن موعد تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس بنهاية الأسبوع الجاري سيكون عقب تسلمها من مخازن وزارة التربية والتعليم.

موعد استلام التابلت 2024 بقنا

أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، أنه تم تشكيل لجنة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول بالثانوية العامة ليتم تسليمه للطلاب فور استلامه من الوزارة.

موعد استلام التابلت 2024 بالإسكندرية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن موعد تسليم التابلت 2024 بالإسكندرية حيث بدأ منذ اليوم بمدارس المرحلة الثانوية ليبدأ تفعيله على شبكة وزارة التربية والتعليم

موعد استلام التابلت 2024 بالأقصر

صرح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، بأن موعد تسليم التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون في مطلع الأسبوع المقبل.

موعد استلام التابلت 2024 بالفيوم

قالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إنّ موعد تسليم التابلت 2024 للطلاب، سيتم خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.