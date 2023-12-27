موعد استلام التابلت 2024 في كفر الشيخ الثلاثاء المقبل.. سداد 105 جنيهات

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن موعد استلام التابلت 2024 فى كفر الشيخ، سوف يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه جرى حصر جميع الطلاب بالصف الأول الثانوي، على نطاق المحافظة، بواقع 16 ألف و735 طالبا وطالبة.

موعد استلام التابلت 2024 في كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع، بتعليم كفر الشيخ، في تصريحات ل«للوطن»، أن موعد استلام التابلت 2024 فى كفر الشيخ، أصبح محض التنفيذ والتوزيع علي الطلاب يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، وذلك حتى يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي إجراء الامتحانات المقررة في لنصف العام به مطلع شهر يناير المقبل 2024.

موعد استلام التابلت 2024 فى كفر الشيخ وسداد الرسوم

وأشار المصدر إلى أن موعد استلام التابلت 2024 فى كفر الشيخ، الثلاثاء المقبل، مرتبط بسداد المصروفات الأولية لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، بواقع 105 جنيهات في أي مكتب بريد علي نطاق المحافظة، لافتاً أن توزيع التابلت سوف يشمل 13 إدارة تعليمية علي نطاق جميع المدارس بالقري والمراكز ، من الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي، في محافظة كفر الشيخ.