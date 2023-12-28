أسعار الدواجن اليوم في السوق.. اعرف الكيلو بقى بكام

سجَّلت أسعار الدواجن اليوم الخميس، في الأسواق المحلية وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، 64 جنيها كسعر للكيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغ أسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم، 119 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، استقرارا أيضا في الأسعار إذ وصلت إلى 75 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.