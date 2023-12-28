رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الدواجن اليوم في السوق.. اعرف الكيلو بقى بكام

كتب:

مارينا رؤوف
06:17 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
الدواجن

الدواجن

سجَّلت أسعار الدواجن اليوم الخميس، في الأسواق المحلية وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، 64 جنيها كسعر للكيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها بشكل واضح الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغ أسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم، 119 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، استقرارا أيضا في الأسعار إذ وصلت إلى 75 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و95 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

 

اقرأ المزيد:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023.. البلدي بـ119 جنيها

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-12-2023.. اعرف الكيلو بكام

عضو بـ«علوم الدواجن» يتوقع انخفاض 15 جنيها في أسعارها الشهر المقبل

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.