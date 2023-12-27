أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023.. البلدي بـ119 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023 داخل بورصة الدواجن والمزارع، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 60 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، و65 جنيهًا للمستهلك، حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 60 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و119 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 73 و75 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

ووفقًا لبورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 27-12-2023، ما بين 25 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

فيما سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق المصرية 17 جنيهًا.