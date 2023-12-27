زوجة حلمي بكر تكشف تفاصيل حالته الصحية: لا يقوى على الحركة

كشفت سماح القرشي، زوجة الملحن الكبير حلمي بكر، أنّ حالة زوجها النفسية والصحية ليست في أفضل حال، مشيرة إلى أنّه لا يقوى على تحريك أطرافه (يده وقدمه)، ومن المفترض أن ينقل إلى المستشفى، حتى يلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الحالة الصحية للفنان حلمي بكر

وأكّدت «القرشي» في حديثها لـ«الوطن»، أنّ نقابة المهن الموسيقية تتابع عن قرب حالة الموسيقار حلمي بكر، قائلة: «جاءت الفنانة نادية مصطفى لزيارته، وعرضت عليه نقله إلى إحدى المستشفيات التابعة للنقابة، ولكنه رفض الذهاب إلى المستشفى، بعد المرة الماضية التي دخل في حال جيدة وخرج في وضع أسوأ من وجهة نظره».

وأضافت: «خضع حلمي بكر لجميع الفحوصات الطبية على يد أحد الأطباء الكبار في القصر العيني، داخل المنزل، وكتب له العلاج اللازم، وقال إنه في حاجة إلى رعاية طبية».

النصب.. كلمة السر وراء الوعكة الصحية لـ حلمي بكر

وكشفت زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، أن تعرضه للنصب من قبل أحد الأشخاص في مبلغ مالي كبير، هو سبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، قائلة: «حالته تدهورت بشكل أكبر بسبب النصب عليه، وعملت له أزمة قلبية، وكانت سببًا في تدهور حالته الصحية حاليًا، وبالفعل رفع المحامي دعوى ضد هذا الشخص، ولكن لم يجر الحكم فيها، وكان من المقرر أن يستخدم تلك الأموال في العلاج خلال الأزمة الصحية التي مر بها».