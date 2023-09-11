«الموسيقيين» تتابع الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر: يعاني من أزمات مرضية

تتابع نقابة المهن الموسيقية حالة الموسيقار والفنان الكبير حلمي بكر، بعد تصريحات المايسترو سليم سحاب، التي أوضح فيها سوء حالته النفسية.

نقيب الموسيقيين يتواصل مع حلمي بكر

وأكد مصدر في نقابة الموسيقيين، لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للفنان حلمي بكر جيدة للغاية، وأن النقيب مصطفى كامل على تواصل معه طيلة الساعات الماضية، لكنه يعاني بشكل ما من أزمات مرضية بسبب كبر السن.

وأوضح المصدر، أن حلمي بكر له مكانة خاصة لدى النقابة والنقيب لقيمته الفنية الكبيرة، فهو رمز من رموز النقابة.

زوجة حلمي بكر: لا يستطيع الحركة دون مساعدة

كانت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر قالت في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إن زوجها ليس لديه اكتئاب حاد كما هو متداول وحالته الصحية تتحسن، وسعيد بوجود ابنته بجانبه، لكنه يعاني من مشكلة في الحركة، موضحة: «لا يستطيع الحركة دون مساعدة».

وأضافت أن عددًا قليلًا من الفنانين يسألون عن صحته باستمرار، من ضمنهم المنتج أحمد فوزي، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.