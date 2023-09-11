زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية.. هل يعاني من الاكتئاب؟

كشفت سماح القرشي، تطورات الحالة الصحية لزوجها الموسيقار الكبير حلمي بكر، وذلك بعد انتشار عدة أخبار بأنه يعاني اكتئاب حاد بعد الوعكة الصحية، التي تعرض لها مؤخرا.

تطورات الحالة الصحية للفنان حلمي بكر

وقالت سماح القرشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن زوجها حلمي بكر، ليس لديه اكتئاب حاد كما يتداول، ويتحسن إلى حال أفضل، وسعيد بوجود ابنته بجانبه، ولكنه يعاني من مشكلة في الحركة، موضحة: «لايستطيع الحركة بدون مساعدة».

وأضافت أن عدد قليل من الفنانين، هو الذي يسأل عن صحة حلمي بكر باستمرار، من ضمنهم المنتج أحمد فوزي، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

حلمي عبد الباقي يكشف تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر

وكان كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أمس، أن الموسيقار الكبير حلمي بكر، يعد واحدًا من نجوم وعمالقة زمن الفن الجميل، ومحاط دائمًا بحب جمهوره وأصدقائه وتلاميذه، مشيرًا إلى أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يتواصل بشكل دائم معه، للاطمئنان عليه.