حلمي بكر يعود للتلحين.. وزوجته: يستعد للتعاون مع مطربين كبار أبرزهم لطيفة

يستعد الموسيقار الكبير حلمي بكر للعودة إلى التلحين مرة أخرى بعد غياب لفترة طويلة، بسبب تعرضه لأكثر من وعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى.

وقالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن زوجها فتح الاستديو الخاص به، خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادا لعودته مرة أخرى للتلحين، واتفق على عدة أعمال غنائية مع مطربين كبار، أبرزهم المطربة لطيفة.

زوجة حلمي بكر تنفي إصابته بالاكتئاب

وكان الموسيقار سليم سحاب، ظهر مؤخرا خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، وقال إن الموسيقار حلمي بكر، يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بسبب عدم سؤال الفنانين عنه، وهو ما نفته سماح القرشي في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

سماح القرشي: حلمي بكر بخير ويتمتع بصحة جيدة

وأكدت القرشي أن حلمي بكر بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي شيء.