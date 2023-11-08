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مستشار الأكاديمية العسكرية: الاحتلال الإسرائيلي فشل مرتين في 7 أكتوبر

كتب:

منى صلاح
08:27 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي

اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنَّ الحرب الأخيرة على غزة معقدة للغاية وبالتالي ليس من المنطقي تفعيل الهدنة بين يوم وليلة، مؤكداً أهمية الدور المصري في محاولة التوصل إلى تهدئة والوساطة السياسية والدبلوماسية بشهادة العالم أجمع.

«الحلبي»: دولة احتلال لديها مشكلتين كبيرتين بسبب أحداث يوم 7 أكتوبر

وأضاف «الحلبي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها مشكلتان كبيرتان فيما يخص حرب غزة وأحداث يوم 7 أكتوبر، الأولى الفشل المخابراتي غير العادي، والثانية رد الفعل المتأخر والسيئ من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن «جيش ومخابرات وحوله دولة»

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن «جيش ومخابرات وحوله دولة فكونهم يتلقون هذه الضربة بهذا الشكل يدل على أنَّ هناك صدمة شديدة وتخبط قرارات بالحكومة الإسرائيلية أدى لذهاب مستشارين أمريكيين لمساعدتهم.

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