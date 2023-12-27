أمر غير متوقع.. مصير ضابط بالاحتلال كتب تاريخ زفافه على جدار في غزة.. عاجل

«هل انقلب السحر على الساحر؟» سؤال استفهامي دار في أذهان عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة «x»، بعدما أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تصفية بعض جنود وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، كان على رأسهم ملازم، يُدعى «أوشري موشيه».

لم يمر اسم أوشري موشيه، مرور الكرام على رواد السوشيال ميديا، خاصة بعدما أوضحت الفصائل أنه تم تصفيته بعد شهر واحد من خطبته، بالتوازي مع انتشار صورة لضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون مؤخرًا على جدار منزل في قطاع غزة تاريخ زواجه المرتقب ليرسله لخطيبته، إذ اعتقد البعض إن الصورة تعود للضابط أوشري موشيه، الذي قُتل على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

«ملحقش يتجوز وراح على الآخرة»، تعليقات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، إلا إن الأمر لم يسر كما اعتقد كثيرون.

حقيقة مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب تاريخ الزفاف

على الرغم من فرحة رواد السوشيال ميديا العارمة بتصفية الضابط العريس، المنتمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن حقيقة الصورة تعود في الحقيقة لضابط آخر.

من هو الضابط الذي دون تاريخ زفافه على منزل بغزة؟

بحسب وسائل إعلام ومواقع عبرية، فإن الضابط الإسرائيلي صاحب صورة تدوين تاريخ الزفاف يُدعى زفيكا نيمان، 29 عامًا، إذ ارسلها لخطيبته «هادار بيشمان» التي فاجئته بعدما انضمت أيضًا للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب طوفان الأقصى تحديدًا، وبينما كان كلاهما في صفوف الاحتياط، حددا موعدًا لحفل الزفاف، وقبل أن يغادر «زفيكا » المنزل ويدخل غزة مرة أخرى، قرر تدوين التاريخ على جدرانه وإرسال الصورة لخطيبته، وفقًا لما طلبته منه.

أي إنه لا شأن للضابط زفيكا نيمان الذي دون تاريخ زفافه المرتقب على جدار بيت في غزة، بالضابط المقتول أوشري موشيه، على يد الفصائل الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس» العالمية.