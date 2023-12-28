محافظ سوهاج يبحث مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بسرعة الانتهاء منها

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من رصف الطرق الداخلية لقرى المبادرة.

المرحلة الثانية لحياة كريمة

كما ناقش الاجتماع موقف توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المبادرة بمركزي «أخميم، وطهطا»، ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأطراف لتوفير كافة الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات بالمرحلة الثانية .

حصر معاهد سوهاج

وتناول المجلس عددًا من طلبات تحويل أسماء المدارس في المحافظة إلى أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم، وعرفانا لما بذلوه من دماء وتضحيات في سبيل الوطن .