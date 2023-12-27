«مياه سوهاج» تناقش صيانة محطات المياه وموقف تنفيذ المشروعات بها

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع ومديري العموم لمناقشة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

محاور اجتماع مياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان إن الاجتماع تناول أيضا ترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

موقف تنفيذ مشروعات مياه سوهاج

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا موقف المشروعات الجاري تنفيذها وموقف المخالفين والإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم لتقنين التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

تكريم العاملين الحاصلين على الأيزو بالشركة

وأوضحت إنجي جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين من قطاع المعامل الحاصلة على تجديد شهادة الأيزو ومسؤولى الرعاية الصحية ومسؤولى تطهير وغسيل شبكات مياه الشرب وكذلك العاملين المتميزين.